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Автовышка 17 метров
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Автовышка 15 метров
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Автовышка 15 метров
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Автовышка 22 метра
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Аренда автовышек в Брянске, Орле, Смоленске от компании "Абсолют"

Вам понадобилась автовышка? Вы на правильном пути! У нас много автовышек, и любая из них к Вашим услугам.

Компания «Абсолют» предлагает аренду спецтехники для выполнения работ в коммунальном хозяйстве, строительстве и других отраслях. Автопарк включает в себя различные модели, при помощи которых можно провести мойку окон для офисного здания, подрезку деревьев или установку архитектурной подсветки.

Когда нужна автовышка

Предлагаем автовышки в аренду для выполнения следующих работ:

  • строительство, реконструкция и реставрация зданий различного назначения;
  • выполнение фасадных работ, утепление, ремонт наружных стен;
  • техобслуживание линий электропередач, городских сетей освещения и связи;
  • монтаж и демонтаж баннеров, рекламных щитов и вывесок;
  • установка систем подсветки для зданий, в том числе, праздничной;
  • мойка окон и фасадов;
  • подрезка деревьев, удаление аварийных веток и многие другие работы.

Преимущества сотрудничества с нами

Наша компания предлагает услуги аренды автовышек в Брянске, Смоленске и Орле. Мы сотрудничаем с крупными коммерческими компаниями и муниципальными органами, зарекомендовав себя в качестве надежного, проверенного партнера.

Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены в следующих преимуществах:

  • большой автопарк спецтехники, помощь в подборе оборудования;
  • доступные расценки, возможность аренды вышек на любой требуемый срок;
  • квалифицированный персонал, наличие водителей и операторов вышек с большим опытом работы;
  • оперативная подача техники при срочном заказе.

Наша техника предоставляется клиенту после полного техосмотра и в заправленном виде. Водители отлично знают дорогу, что исключает задержки и простой. В каталоге можно выбрать необходимую модель или обратиться к нашим специалистам за помощью в подборе.

Хотите узнать подробнее? Позвоните сейчас!  +7 (4832) 33-67-73

Дополнительные услуги

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Спил деревьев

Спил деревьев

Новая услуга!

Наша компания развивается с развитием Ваших потребностей, поэтому аренда автовышек - не единственное наше предложение.

Спил деревьев - новая полезная услуга, которая оказывается бригадой квалифицированных специалистов.

Когда дерево вырастает слишком высоко или просто стареет и сохнет, оно становится потенциально опасным для человека, сооружений и коммуникаций. По Вашему желанию мы организовываем выезд сотрудников нашей компании, которые решают проблему любой сложности, осуществляя:

  • спил высоких деревьев, мешающих коммуникациям;
  • спил старых деревьев, угрожающих постройкам;
  • устранение упавших деревьев;
  • частичное устранение деревьев.

Самостоятельное устранение дерева может повлечь за собой негативные последствия. Сотрудники нашей компании работают в этой отрасли не один год, имеют необходимое снаряжение и владеют инструментами. В процессе работы соблюдаются все нормы и правила, что обеспечивает безопасность окружающим постройкам и посадкам.

Вас интересует эта услуга?

Оформите заказ у наших менеджеров: +7 (4832) 33-67-73!

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Продажа спецтехники

Продажа спецтехники

Наша компания поставляет спецтехнику (автовышки, грейдеры, ямобуры, бульдозеры, трактора) под заказ японского производства. Наш менеджер во Владивостоке подберёт Вам необходимую модель и комплектацию автоспецтехники, профессионально проконсультирует по возникшим вопросам. 

Давно сложилось такое мнение, что японская спецтехника - одна из лучших в мире. Сочетание мощности и надежности дает большой плюс в борьбе с конкурентами. Также сочетание цены и качества играет огромную роль в выборе машин для работ на строительных объектах, добыче природных ископаемых, а также в обслуживании города. Множество организаций не имеют возможности приобретать спецтехнику прямо с завода-производителя, для этого наша компания создала офис во Владивостоке с персональным менеджером. Мы рады помочь приобрести спецмашины японского производства. Обращаясь к нам, Вы получаете подробную консультацию, также предоставляется прайс-лист с наименованием спецтехники и ценой. Всегда можно найти и другой выход из сложившийся ситуации, но будет он правильным или убыточным, - угадать нельзя. Приобрести технику можно и в России с пробегом и быть может, она прослужит Вам еще долгие годы. Всегда лучше обратиться к специалистам с интересующими Вас вопросами.

Стоит отметить, что рынок на Дальнем Востоке насыщен спецтехникой японских заводов, и конкуренция там очень высокая, и это делает цену ниже, чем в центральных регионах страны. Техника с небольшим пробегом за столь низкую в сравнении со среднерыночной ценой - это просто находка для организаций, которые только начинают работу. Каждая заявка, оставленная клиентом не останется без внимания, каждый получит ответ на интересующий его вопрос. Всегда стоит помнить о соотношении качества и цены. Не нужно делать поспешных выводов и бросаться за сомнительными предложениями. Консультируйтесь и обращайтесь к специалистам!

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Мойка окон

Мойка окон

Особенности эксплуатации автовышки при мойке окон и фасадов

Клининг окон при наличии автовышки становится максимально результативным. К тому же с ее помощью можно очистить даже самые недоступные места.

Специфика использования автовышки при клининге фасадов зданий и окон

Сегодня клининговые услуги часто осуществляются методом промышленного альпинизма. Однако мойка с автовышки имеет свои преимущества в сравнении с указанным способом:

  1. При эксплуатации вышки работник может сменить инвентарь и воду в любой момент.
  2. Вышка имеет платформу. На ней свободно расположатся два мойщика и весь необходимый инструмент. Рабочий может комбинировать средства для очистки окон, поскольку они всегда под рукой, оценивать степень загрязнения и использовать тот инвентарь, который больше всего подходит для мойки отдельных участков.
  3. Подъемник автовышки регулируется, потому для максимально удобного клининга платформу можно установить на нужном уровне.
  4. Данное приспособление перемещается вниз, вверх, по горизонтали и вертикали. Это удобно для очищения витрин и фасадов домов.
  5. Безопасность на вышке обеспечивают перила-ограждения.
  6. Клининг посредством промышленного альпинизма подразумевает выполнение работы на объекте профессионалами в данной области. Ведь необходимо не только специальное оборудование, знание специфики ремесла, но и серьезный практический опыт. Помыть окна с помощью автовышки под силу почти любому.
  7. Устанавливается вышка достаточно быстро, то же самое касается и скорости перемещения люльки. Кроме того, приспособление способно выдерживать до 200 кг веса на платформе.

Цена клининга окон, фасадов или витрин с использованием автовышки - от 30 р. за один квадратный метр. Однако немало важно понимать и то, что конечная стоимость услуги рассчитывается индивидуально. Большое значение в формировании цены на заказ играет общая площадь поверхности, которую необходимо вымыть, тип облицовочного материала, а также степень загрязнения.

Наша компания предлагает аренду автовышки для клининговых работ. Как уже было сказано, применение автовышки является неплохой альтернативой промышленному альпинизму, а уж тем более установке строительных лесов. С ее помощью можно вымыть окна, фасад или витрины, которые расположены как в метре от земли, так и на достаточно большом от нее расстоянии. А самое главное, что работа с автовышкой максимально безопасна вне зависимости от высоты.

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Мойка окон

Мойка окон и витрин

Современный город крайне сложно представить без сверкающих высоток из стекла, витрин и рекламных конструкций. Но сияние и блеск неизменно ассоциируются у нас с ослепительной чистотой, которую необходимо должным образом поддерживать. И если окно стандартных размеров - будь то квартира или служебное помещение - Вы еще как-то в состоянии осилить (не без досадных разводов, но все же), то в случае с большими окнами, витринами и рекламными конструкциями не обойтись без профессионалов.      

Именно специалисты "Автовышки Брянска" компании "Абсолют" помогут не просто регулярно наводить чистоту, но и обработают стеклянные конструкции спецсредствами от появления разводов, намерзания льда и пр. Профессионалы чистоты смогут вымыть окна, витрины и вывески даже на большой высоте, используя спецтехнику и снаряжение. Вам останется лишь заниматься своими делами и наслаждаться результатом по окончании работ.

Что входит в мойку окон и витрин

Мы владеем специальными навыками и применяем все необходимое оборудование и моющие средства, чтобы процесс мытья окон и витрин проходил наиболее эффективно. Его основными составляющими являются:

✔ Мытье и обработка стекол (окна, витрины, рекламные конструкции)

✔ Мытье и обработка рам, карнизов, подоконников

✔ При необходимости - дополнительная обработка стекол от обледенения  

Как проходит мытье окон и витрин

 Осознавая всю важность процесса, специалисты компании  тщательно соблюдают все этапы и последовательность при мойке окон и витрин:

✔ Удаление сложных загрязнений: пятен краски, клея и т.п.

✔ Предварительная мойка стекол с внутренней и наружной стороны

✔ Окончательная мойка окон и витрин, а также рам, откосов, карнизов, подоконников

✔ Обработка специальными составами 

На стеклянной поверхности, как ни на какой другой, всегда заметны малейшие разводы, отпечатки и прочие загрязнения. И поэтому мы в компании "Автовышки Брянска" самым тщательным образом стараемся придать Вашим окнам, витринам и рекламным вывескам кристально чистый вид. Зачастую, именно по их внешнему виду складывается представление о компании, а яркие солнечные блики и проникающие внутрь лучи создадут самую приятную атмосферу в любое время года.    

    

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Мойка окон

Чистота и экологичность

Издавна человечество было озабочено тем, как сделать жизнь более легкой и удобной. Но вместе с изобретением автомобилей и самолетов возникла новая проблема - загрязнения окружающей среды. И если мы не можем оградить себя от воздействия вредных выхлопных газов на улице, то дома вполне возможно создать комфортную атмосферу чистоты и свежести. Особенно актуальным это становится, когда в семье появляются дети. Беззащитный организм малыша реагирует на экологически «грязные» продукты, воду и воздух аллергическими реакциями.

Выход один - использовать средства, которые не содержат вредных для здоровья ингредиентов и не обладают раздражающими запахами.

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Мойка окон

Берегите свое время!

Здание, в котором располагается офис, является лицом и имиджем практически любой фирмы. Первое, что видят ваши клиенты и партнеры - фасад и интерьер. Для того, чтобы произвести благоприятное впечатление при первой встрече и расположить клиента, необходим безупречный внешний вид, как персонала, так и самого строения, порядок в его помещениях, все должно быть идеально.

Чтобы достичь порядка, порой бывает недостаточно штатных уборщиков, да и для проведения некоторых мероприятий необходимы особые знания и навыки, а так же специализированное оборудование

Для мытья окон и фасадов высотных зданий сейчас используют специально подготовленных людей - профессионалов! На данный момент, это направление прогрессивно расширяется, и спектр предоставляемых сервисов "Автовышки Брянска" компании "Абсолют" постоянно растет.  

Существует множество плюсов чистки фасада.К примеру, регулярная мойка стен здания значительно экономит финансовые средства, так как намного дешевле просто помыть чем перекрашивать все здание. Особенно это касается зданий близко расположенных к крупным магистралям. Поэтому,берегите свое время и доверьтесь профессионалам!

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Аренда автовышек в Брянске. Вам необходимо произвести ремонт крыши? Требуется монтаж рекламной конструкции или вывески? Ознакомьтесь со специальными предложениями для вашего города
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Отзывы

Афиногенов Игорь
Афиногенов Игорь , СтройЭлемент

Заказать автовышку в Брянске не сложно, в Яндексе и Гугле достаточно объявлений. Так мы собственно и заказываем. Большие люльки, профессиональные операторы, система скидок постоянным клиентам - то что нужно!

Мочалов Григорий Владимирович
Мочалов Григорий Владимирович , Континент-Агро

Периодически пользуемся услугами автовышки от компании "Абсолют", всегда остаёмся довольны. Быстрое реагирование, большие вместительные люльки, высота вышки 22 метра! Рекомендую!

Ампилогов Александр
Ампилогов Александр

Неоднократно заказывали аренду автовышки в компании "Абсолют", всегда оставались довольны: всегда технически исправные, чистые и вместительные подъёмники, лояльная к постоянным клиентам ценовая политика, и всегда вовремя! Рекомендую!

Контакты

Наш адрес:
Брянск, ул. 3 Интернационала, д.1

тел. +7 (4832) 33-67-73
+7 (910) 333-67-73
+7 (920) 855-02-22

E-mail: chekulaev72@gmail.com

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